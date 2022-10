Youth League, la classifica del Girone E: rossoneri non ancora sicuri del primo posto

Il Milan di Ignazio Abate ha battuto la Dinamo Zagabria anche nella gara di ritorno in Croazia, con il risultato di 2-1: Longhi e Alesi su rigore gli autori delle reti rossonere. Con questi ulteriori tre punti la primavera del Milan si conferma imbattuta in Europa in questa stagione e si garantisce il passaggio del turno. Ancora non è certo però il primo posto nel girone che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi: tutto verrà deciso nell'ultima giornata contro il Salisburgo. Questa la situazione nel girone:

MILAN 11

Salisburgo 8

Dinamo 6

Chelsea 2