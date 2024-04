Zaccardo: "Milan-Roma in EL? Auguro il meglio a De Rossi, ma spero vincano i rossoneri"

Ai margini del Padel Best Expo di Montecarlo, l'ex difensore del Milan Cristian Zaccardo è intervenuto ai microfoni dei colleghi di TMW parlando della stagione della formazione di Stefano Pioli con un occhio di riguardo al prossimo impegno stagionale in Europa League dei rossoneri contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Da ex rossonero mi auguro sempre che il Milan vinca tante partite e sia sempre fra le migliori squadre italiane e in Europa. All'inizio del girone di andata ha avuto diverse assenze, hanno cambiato aspetto tecnico-dirigenziale però nonostante questo il Milan è competitivo. Quest'anno ha trovato un'Inter che va più forte e che merita di vincere questo campionato. Ci sarà un derby italiano in Europa League, spero vinca il migliore anche se è normale che simpatizzi Milan".

Anche la Roma arriva bene alla sfida in Europa contro il Milan. Sorpreso dall'impatto di De Rossi?

"Ho giocato con Daniele, abbiamo vinto qualcosa di importante con l'Italia. E' un ragazzo d'oro, romano e romanista. Quando ci sono queste favole fanno bene al calcio. La Roma aveva qualche problema, hanno cambiato tecnico e con De Rossi stanno meritando di conquistare un posto in Champions. Non sarà facile, vediamo anche col ranking se ci sarà una squadra in più. Daniele è in gamba, intelligente e umile. Sa quello che deve fare. Gli auguro tanti successi anche a lui".