Zaccheroni a -2 dal Derby: "Vale la pena vederlo solo per la sfida tra Kessie e Barella"

Alla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha 'giocato' le sfide del derby di Milano di domenica. Si portieri dice: "Gigio Donnarumma e Samir Handanovic sono i due portieri migliori in circolazione. Al di là di qualche sbavatura dello sloveno, sono due portieri molto affidabili. Donnarumma è sopra tutti per il momento". Tra i protagonisti si sofferma anche su Eriksen. ""Io conosco un Eriksen diverso, quando giocammo con la Juventus in casa dell'Ajax era un altro Eriksen così come quello del Tottenham. In questo momento non sposta gli equilibri, prima lo faceva". Poi, anche Kessie contro Barella. ""Vale la pena di vedere la partita solo per loro. Barella è incredibile, sopperisce all'assenza di struttura con il dinamismo, mentre Kessie non perde un contrasto nemmeno a morire. Non va mai in terra a meno che non lo decida lui, ed è anche rapido nel breve e ha tempismo negli interventi. Barella, però, non è solo dinamismo: lui è il trequartista dell'Inter, ha qualità e capacità di fare la spola. Giocatore di livello straordinario".