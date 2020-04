Zaccheroni: "Costruimmo il 3-4-3 anche sulle necessità di Maldini e Costacurta"

Alberto Zaccheroni, intervenuto in una diretta Instagram sul canale di Carlo Pellegatti, ha parlato del modulo del Milan che vinse lo scudetto nel 1999.

Su Bierhoff: "Ho sbagliato anche io quando l'ho visto. Quando l'Udinese lo comprò dall'Ascoli, lo sentì alla radio, io ancora non ero stato ancora contattato e pensai: "Che cosa se ne fanno di un giocatore di quelle caratteristiche dato che giocano sempre in contropiede?". La chiave è stata costruire la squadra sulle sue caratteristiche".

Sul modulo: "Il modulo era costruito sulle necessità di non costringere Paolo a fare tutta la fascia e mettere in condizione Billy di non correre più indietro, aveva perso molto sulla corsa indietro. Quindi lo abbiamo messo nelle condizioni di guardare solo avanti e fare il regista della difesa, credo non abbia neanche più sudato. L'attacco era fondato sulla possibilità di coesistenza tra un giocatore come Biehroff che non aveva grandissima mobilità e giocatori di altissima qualità ma poca quantità come Leonardo, Donadoni, Weah e Boban. Spesso si alternavano e gli concedevo qualche turno di riposo. La nostra forza è stata gestire questi giocatori. Poi servono giocatori funzionali come Sala, Guglielminpietro, arrivò come attaccante e faticò tanto sulla fascia, Helveg, Ambrosini che arrivava dal Vicenza. Tutti questi ragazzi hanno portato tanta corsa e non avendo un grandissimo nome di sono sobbarcati anche il lavoro sporco. Si dice che le ultime sette partite le abbiamo vinte grazie al ruolo di Boban, ma Boban ha sempre giocato, le ultime dodici partite le ha fatte tutte da titolare, lo scudetto lo abbiamo vinto perché ci siamo fatti trovare pronti".