Zaccheroni: "Il mio Milan era diverso, i giocatori di Giampaolo devono capire che sono in un grande club"

Alberto Zaccheroni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle differenze tra il suo Milan e quello attuale: "Era diverso. Questa è una squadra che non ha giocatori a fine carriera. Io avevo più qualità, sì, il problema era nella quantità. In quel caso la chiave è riuscire a convincere i giocatori di qualità a dare la quantità. E vicino a loro ci vuole gente funzionale. Questa è la logica di una squadra. Giampaolo non ha giocatori con la pancia piena. Devono capire che il Milan è un grande club e hanno questa enorme opportunità di fare il salto. Io la giocherei molto su questo messaggio".