Zaccheroni: "L'addio di Weah? Aveva finito la benzina, ma decise lui di andarsene. Vorrei incontrarlo..."

Alberto Zaccheroni, intervenuto in una diretta Instagram sul canale di Carlo Pellegatti, ha raccontato dell'addio di Weah: "La fine della carriera arriva per tutti, con George ho sempre avuto un ottimo rapporto ma quando ha deciso di andare via non aveva più benzina. E' andato al Chelsea a gennaio perché io gli preferivo José Mari. Non perché fosse migliore di George, ma perché secondo me Weah aveva terminato la benzina. E' andato al Chelsea e non è stato confermato, poi è andato al City che all'epoca era una squadra medio-bassa, poi è stato ceduto al Marsiglia, si sono salvati all'ultima giornata e poi è andato negli Emirati Arabi. Non avrei mai dato via un giocatore della qualità di Weah, non mi sarei mai permesso, è lui che ha optato per andare via. Mi piacerebbe rivederlo per spiegargliela ancora meglio, perché è un ragazzo straordinario, dotato di una generosità che non tutti hanno".