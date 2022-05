Zaccheroni: "Pioli sta tirando fuori il meglio da ogni giocatore"

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha parlato così a SkySport24 delle similitudini che ci sono tra il suo Milan e quello attuale di Pioli: "Trovo una sola affinità: manca una giornata e, come allora per noi, anche oggi dipende tutto dal Milan. Gioca in trasferta, è una partita da vincere. Ho sentito tanti paragoni con il nostro scudetto, ma io la vedo diversamente. Il mio Milan era a fine ciclo, questo è all'inizio perchè ha tanti giovani interessanti. Mi piace sottolineare il lavoro di Pioli che sta tirando fuori il meglio da ogni giocatore, che poi è quello che dovrebbe fare ogni allenatore. Questo Milan arriva da un ottimo piazzamento nello scorso campionato, il mio invece arrivava da un decimo e da un undicesimo posto".