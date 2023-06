Zaccheroni su Berlusconi: "Per il Milan ha fatto grandi cose. Il mio arrivo? Lo incontrai ad Arcore, in 20 secondi abbiamo trovato l'accordo"

MilanNews.it

Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, a SkySport24 è intervenuto Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, il quale ha dichiarato: "Abbiamo avuto un rapporto rispettoso, non mi ha mai condizionato il modo di fare. In parte non lo condivideva, soprattutto la difesa a tre che in quel momento non usava quasi nessuno. Lui aveva vinto tutto con i 4 difensori e quindi capivo il suo pensiero. Come presidente ha fatto grandissime cose, è stato un visionario, mi ha messo a disposizione tutto il possibile. E' un uomo che conosceva bene le cose e soprattutto conosceva le persone che aveva davanti. Per il Milan ha fatto grandi cose, anche oggi c'è ancora un po' di lui nell'anima di questo Milan. Mi ricordo bene le bellissime parole che aveva pronuciato dopo la vittoria del nostro scudetto. Il mio arrivo al Milan? Mi chiamò Galliani e mi disse che Braida sapeva che ero già d'accordo con l'Inter, ma un tentativo lo voleva fare lo stesso.

Gli disse che non avevo nessun accordo con l'Inter, allora lui mi spiegò che ci saremmo sentiti la settimana dopo perchè non avevano ancora preso una decisione. La settimana successiva mi chiamò, gli dissi che ero ancora libero e così mi fissò un appuntamento per il giorno dopo ad Arcore. Io andai ad Arcore e incontrai da solo il presidente, senza Galliani. In 20 secondi abbiamo trovato l'accordo. Era molto brillante, mi fece un'ottima impressione. A parte l'ultimo periodo, il rapporto con Berlusconi è sempre stato buono. Mi dispiace molto per la sua scomparsa, è vero che era stato in ospedale, ma non me l'aspettavo".