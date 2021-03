Zaccheroni su Gigio: "Vorrei sapere la versione di Donnarumma. E vi racconto una cosa su Raiola..."

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Alberto Zaccheroni ha parlato così della questione rinnovo di Donnarumma e di Mino Raiola: "Io vorrei sapere la versione di Donnarumma. Io Raiola lo conosco bene. Vi racconto una cosa: Raiola non lo conoscevo. Allenavo l'Udinese e il capo degli osservatori mi chiese se conoscessi qualcuno in Olanda o in Belgio che potesse dare una mano sui giocatori da seguire. Tramite Natale Branchedi arrivo da Mino Raiola, lo chiamai e da lì iniziammo a collaborare. Mino aveva già lavorato in Italia, ma poi era scomparso. Ho la responsabilità di aver portato Raiola in Italia. Secondo me è Donnarumma che deve decidere, ma io non andrei via dal Milan".