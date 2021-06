Zago: "Cesare Maldini era eccezionale, per me era un papà"

Alvise Zago, uno dei più grandi talenti mai sbocciati del calcio italiano, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, dove - tra i tanti argomenti - ha speso delle bellissime parole anche su Cesare Maldini, suo ex-ct nell'U21. Questo un estratto della sua intervista:

Cesare Maldini l'aveva portata in Under 21...

"Persona eccezionale, per me era un papà. Lui come Radice sono personaggi che ti lasciano il segno dentro. Devo ringraziarli".