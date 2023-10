Zambrotta è sicuro: "Leao e Pulisic la coppia di esterni più forte del campionato"

Gianluca Zambrotta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in quanto grande doppio ex di Milan e Juventus, che si incontreranno in campionato a San Siro domenica sera, ha parlato di Leao e Pulisic, elogiando entrambi i giocatori. Le sue parole: "Pulisic e Leao sono semplicemente i migliori giocatori della squadra, la coppia di esterni più forte del campionato"