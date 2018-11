Zambrotta: "Il recupero di Higuain è l'arma in più del Milan"

A Sky Sport, l'ex giocatore di Milan e Juventus Gianluca Zambrotta ha parlato così del momento rossonero: "Il fatto che Gattuso abbia recuperato Higuain è un'arma in più per il Milan in questo momento in cui è alle prese con le difficoltà per gli infortunati. E' un recupero importante, l'arma in più è che giocano a San Siro. Il Milan è in un buon momento e devono sfruttare questa scia positiva"