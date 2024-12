Zambrotta: "Io sto con Fonseca, sta facendo un ottimo lavoro"

Gianluca Zambrotta, ex difensore del Milan è stato intervistato da Sky Sport 24. Questo il suo pensiero sull'attuale momento del Milan di Paulo Fonseca:

"Io sono con Fonseca, l'ho sempre detto: sta facendo un ottimo lavoro per quella che è la situazione del Milan. A Verona ha vinto con una discreta partita: ha sofferto, ma servivano i tre punti. Ha trovato dei giocatori come Jimenez o Liberali, giovani, che danno un po' di positività ed energie fresche a tutti. Per quanto riguarda Theo, lo sa Fonseca che ha il gruppo in mano tutti i giorni e sa come comportarsi: se l'ha lasciato in panchina ci sarà un motivo valido"

