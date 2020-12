Zambrotta: "La rosa del Milan costruita a lungo termine, percorso diverso a quello del passato"

Gianluca Zambrotta, intervistato da DAZN, ha ricordato lo splendido gol realizzato a San Siro contro la Lazio nel 2018, la prima dell'ex campione del mondo in maglia rossonera. E' stata anche l'occasione per fare il punto sul momento della squadra rossonera.

Sul gol: "Me lo ricordo bene, non ho segnato tanti gol. Eravamo sull'1-1, quella rete ha permesso di sbloccare la situazione per poi arrivare al 4-1. Un gol da trenta metri non capita tutti i giorni, uno dei migliori della mia carriera. Mi è partita così, all'improvviso".

Su quella stagione: "Venivamo da due sconfitte consecutive, contro Bologna e Genoa. Era un po' la partita della verifica, avevamo una grande squadra. E' stata una partita quasi perfetta, abbiamo vinto 4-1 ma il risultato poteva essere più ampio. Da lì il campionato si fece un po' in discesa, facemmo una serie di risultati utili consecutivi fino ad arrivare addirittura primi in classifica".

Sul Milan di oggi: "Il Milan attuale è progettato in maniera diversa, la società è cambiata negli ultimi anni, è stata costruita una rosa a lungo termine con giovani che devono crescere, con investimenti pensati e ragionati. E' un percorso diverso, il Milan sta facendo molto bene, così come Pioli. I rossoneri possono giocarsela, il campionato è lungo ma è anche un bene iniziare nel miglior modo possibile".