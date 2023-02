Zancan: "Il Milan è ad un punto dal quarto posto, in termini di classifica può cambiare tutto"

MilanNews.it

Federico Zancan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: “Qualcosa dà la sola presenza di Ibra. Il Milan ha raggiunto un grande risultato l’anno scorso camminando da solo. Ha dimostrato di non aver bisogno del suo ritorno per tornare alla carica. Ibra può essere un collante e dare una motivazione a qualcuno. Il Milan però è ad un punto dal quarto posto. Questo fine settimana c’è Lazio-Atalanta e può cambiare tutto in termini di classifica”.