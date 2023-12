Zancan: "Milan, è davvero Guirassy l'uomo giusto per gennaio?"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di campionato, in programma venerdì sera a Salerno contro i ragazzi di Pippo Inzaghi. I granata sono reduci da una sconfitta per 4-1 sul campo dell'Atalanta, giocando però un buon calcio e riuscendo anche a condurre il vantaggio a fine del primo tempo. I rossoneri, che saranno orfani di Musah, Pobega e Okafor vogliono concludere il 2023 con una vittoria dopo la bella prestazione fatta a San Siro contro il Monza.

Tra i temi di questo periodo, il calciomercato è sicuramente quello più caldo con inoltre le importanti parole di Geoffrey Moncada rilasciate sui canali del club rossonero. Del mercato del Milan ne ha parlato così a Sky Sport il giornalista Federico Zancan.

Queste le sue parole: "Il Milan vorrebbe prendere un attaccante a gennaio e il nome di queste ultime settimane è quello di Guirassy, punta dello Stoccarda. A me piace molto: è fisico, veloce e sta segnando tantissimo, anche se in Bundes è facile poichè si gioca un calcio offensivo da molti anni ormai. L'unico dubbio, grande dubbio anzi, è questo: e se fosse un fuoco di paglia come capita a tanti attaccanti che fanno bene un anno e poi basta oppure stiamo parlando di un giocatore esploso a 27 anni? Lascio il beneficio del dubbio a tutti..".