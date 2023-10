Zancan: "Milan favorito con la Juve, anche se le soste aggiungono sempre un elemento di incertezza"

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla favorita in Milan-Juventus: "Direi Milan, per quello che ha mostrato fino ad ora. Poi le soste aggiungono sempre un elemento di incertezza in più. Alla Juve mancherà Danilo, che non ha un sostituto soprattutto per le sue capacità di leadership".