Zancan: "Milan, la vittoria in Champions non cambia il momento ma può dare morale al gruppo"

Dopo la vittoria del Milan in terra inglese contro il Newcastle, il sentimento dei tifosi rossoneri è contrastato di amarezza, consapevolezza e rimpianti. I ragazzi di Stefano Pioli, al triplice fischio sono apparsi moderatamente soddisfatti della vittoria e prestazione, soprattutto del secondo tempo, ma anche con un velo di malinconia per non essere riusciti a proseguire nel percorso, difficile e controverso in Champions League. Nella passata stagione, i rossoneri sono arrivati fino in semifinale di Champions dopo aver superato il girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria e aver eliminato con merito Tottenham e Napoli, successivamente campione d'Italia. Nonostante il "girone di ferro" Con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, il rammarico del Milan dopo ieri sera è evidente e comprensibile, con il peso dei punti persi nelle prime due partite a San Siro contro gli inglesi e in Germania contro i tedeschi.

Del percorso Europeo rossonero ne ha parlato così, a Sky Sport, il giornalista Federico Zancan: "Io credo che la vittoria del Milan non abbia risolto tutti i problemi, anzi, i rossonero restano una squadra dal grosso potenziale ma che ha reso poco finora. Quella contro il Newcastle è stata una gara a double face, con gli inglesi che una volta trovato il vantaggio hanno diminuito i ritmi. Bravi i ragazzi di Pioli a crederci, trovando il pari anche un pò casualmente: infatti sull'1-1 la partita è cambiata completamente, c'è stata confusione e il Milan, anche grazie ai cambi, è riuscito a sfruttare i buchi concessi dai bianconeri. E' sicuramente una vittoria importante per il morale, ma che non cambia il momento poco brillante del Milan, che dovrà poi giocare una competizione difficile e con un enorme dispendio di energie".