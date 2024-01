Zancan: "Questo Milan difficilmente potrà lottare per lo scudetto"

vedi letture

In vista dell'importante sfida di domani sera, a San Siro contro il Bologna, si respira aria di serenità e soprattutto ottimismo in casa Milan, con i rossoneri reduci dalla vittoria all'ultimo respiro contro l'Udinese. I rossoneri voglio proseguire la propria striscia positiva di risultati in campionati, ma l'avversario di domani sera potrà rivelarsi più ostico e difficile del previsto. Dell'attuale momento del Milan ha parlato così, a Sky Sport, il giornalista Federico Zancan.

Queste le sue parole: "Questo Milan difficilmente potrà lottare per lo scudetto, ma se i rossoneri dovessero ancora migliorare, e per me lo faranno, dal punto di vista della concentrazione in vari momenti delle partite, allora verso febbraio-marzo potremo raccontarci un'altra cosa.. Juve e Inter vanno forte, ma se il Milan dovesse proseguire così sarà tutto ancor più interessante, al momento resta una bella ipotesi però".