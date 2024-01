Zancan su Zirkzee: "Ha colpi importanti, farebbe comodo al Milan"

Rammarico ma voglia di continuare nel proprio percorso, è ciò che trapela in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna per 2-2, con i rossoneri che sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Delusione che verrà, per forza di cose, messa da parte per far spazio a creare la giusta concentrazione in vista della prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. Del calciomercato dei rossoneri, ed in particolare del sogno Zirkzee, ha parlato così il giornalista Federico Zancan.

Queste le sue parole a Sky Sport: "E' un giocatore importante e che farebbe comodo e bene al Milan nella prossima stagione. Ha sempre colpi decisivi ed è elegante, mi piace molto e penso che possa ancora crescere molto nei prossimi anni".