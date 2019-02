Zanetti, Icardi? Serve un chiarimento

(ANSA) - NYON (SVIZZERA), 22 FEB - "Mauro Icardi e' sempre un giocatore importante per noi. Quando sorge un problema in seno alla squadra bisogna confrontarsi nello spogliatoio". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti a margine del sorteggio degli 8/i di Europa League. Il dirigente si e' espresso sulla situazione dell'ormai ex capitano nerazzurro. "Mi spiace per la situazione che si e' creata. Bisogna chiarire cio' che c'é da chiarire per il bene della squadra", ha detto.' Sulla decisione del club di togliere la fascia al n.9, Zanetti ha detto: "è stata una decisione approfondita, si e' studiato bene tutto cio' che vi era da capire". Per Zanetti, che fu a lungo capitano dell'Inter, "la fascia e' importantissima. Il comportamento del capitano e' particolarmente osservato. Deve essere un esempio per i compagni e suscitare rispetto per ciò che fa". Zanetti non ha ancora parlato con Icardi: "bisogna lasciare passare un po' di tempo, che la situazione si calmi. Ma non ho problemi a confrontarmi con lui, e sono fiducioso".