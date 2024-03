Zangrillo, ora il tono è differente: contro il Milan fu tutt'altra storia (e reazione)

Dalla sfida di ieri sera di San Siro contro l'Inter, il Genoa di Alberto Gilardino è uscito sconfitto ma a testa alta, considerato il fatto che il Grifone avrebbe meritato sicuramente di più per quanto offerto nell'arco dei 90'. Decisivo ai fini del risultato finale della partita il rigore discutibile fischiato a favore dei padroni di casa al 38' del primo, perfettamente realizzato da Alexis Sanchez.

La decisione dell'arbitro Ayroldi ha creato non poco scalpore, soprattutto ed inevitabilmente fra le file genoane, col presidente Zangrillo che, a differenza della partita contro il Milan dello scorso ottobre, ha avuto modi decisamente più placati per esternare tutto il suo dissenso. Il numero uno del Genoa, sul proprio profilo X, ha infatti scritto: "Ieri sera sono uscito dallo stadio al posto della squadra e dei nostri tifosi. L’ho fatto nel rispetto delle istituzioni, senza alzare la voce, con atteggiamento composto. Sono fiero dei miei ragazzi, grato a Mr Gilardino e commosso per la superba presenza dei nostri unici tifosi",

ZANGRILLO, ORA IL TONO E' DIFFERENTE: LO SHOW POST MILAN

Due pesi e due misure quando si tratta di Inter e Milan. Con i giusti paragoni potremmo dire che ieri il Genoa ha perso contro i nerazzurri in maniera simile a come perse contro i rossoneri, ovvero con un episodio dubbio a sfavore. A fronte di quanto successo il presidente Zangrillo avrebbe tanto di cui parlare e protestare in televisione, ma questa volta il numero uno rossoblù ha preferito optare per un semplice post su X per mostrare tutto il suo dissenso.

Eppure questo comportamento fa discutere, considerato il fatto che solo 4 mesi fa, dopo la sconfitta contro il Milan, lo stesso Zangrillo urlò allo scandalo presentandosi prima ai microfoni delle principali emittenti nazionali e poi in conferenza stampa dicendo: "Furto con scasso? Questo lo puoi dire tu, io non lo posso dire. Siamo ad analizzare una partita molto tesa dove abbiamo visto una squadra stanca perchè reduce da una partita di champions ma con una panchina infinita ma ciò nonostante noi siamo riusciti a tenere. Abbiamo tenuto fino a quando il classico episodio fortuito, condito da un'incertezza, è stato valutato in un certo modo. Non grido contro il palazzo"...e non solo.