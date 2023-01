Zaniolo ha lasciato Roma. Al momento non ci sono aperture su un suo trasferimento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da gianlucadimarzio.com, Niccolò Zaniolo si è recato a La Spezia, la sua città, dopo le minacce subite nella notte a Roma; in Liguria "passerà queste ore/giorni cercando di ritrovare un po' di serenità, dopo aver concordato con la società e con Mourinho il permesso a non allenarsi. In merito al suo futuro, al momento non ci sono riaperture concrete verso un trasferimento al Bournemouth, né tentativi in corso da parte di altri club".