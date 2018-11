Zapata a Sky: "Dobbiamo segnare subito per rendere la partita più facile ma servirà attenzione"

Cristian Zapata ha parlato così a Sky Sport prima di Milan-Dudelange: “Oggi dobbiamo vincere, non è una partita facile. Dobbiamo essere bravi per fare pressione nei primi minuti e andare subito in vantaggio, così la partita sarà più facile. Sicuramente, oggi ci sono tanti che giocano poco, serve dare una parola in più, attenzione per non essere sorpresi. I gol servono, Higuain e Cutrone si capiscono molto bene e speriamo riescano a segnare e a fare una partita di valore”