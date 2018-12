Zapata l'onnipresente: per il colombiano sette gare consecutive e per intero

Cristian Zapata è diventato un irrinunciabile per Rino Gattuso, costretto a fare i conti con una estrema moria del reparto arretrato. Il colombiano, titolare fisso da novembre, ha giocato consecutivamente tutte le partite per intero, cinque in campionato e due in Europa League, per 630 minuti complessivi sui 900 totali disputati in stagione. Contro il Torino, oltretutto, ha servito anche lo splendido assist di tacco a Cutrone che avrebbe potuto sbloccare l'incontro e regalare i tre punti al Milan.