Zapelloni: "Il quarto posto per il Milan non è così lontano"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV della classifica dei rossoneri: "Ci sono tante cose da aggiustare per il Milan, perchè se no la partita la squadra l'avrebbe vinta, però non c'è nemmeno da fasciarsi la testa. Questo è l'inizio di qualcosa che può portare ad un campionato tranquillo. L'obiettivo quarto posto non è poi così lontanissimo, anche se hai tante squadre in mezzo e la vittoria come ieri avrebbe potuto aiutare a scremare la classifica. Ricordiamoci, però, che anche l'avventura di Gattuso era iniziata con un 2-2 a Benevento".