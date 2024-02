Zazzaroni: "Conte vuole restare in Italia. E lì cosa c'è? Chi ci rimane? Al momento non penso che..."

Siamo solo a febbraio, il Milan ha un’Europa League da giocare e una Serie A da onorare, ma le voci sul prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei rossoneri si fanno sempre più insistenti, con il nome principe che è quello di Antonio Conte.

In diretta a Pressing il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ne parla così: "Conte ha un mercato molto ristretto, nel senso che vuole rimanere in Italia, e lì cosa c’è? La Juventus, dove non lo prendono, l’Inter, dove non lo riprendono, al Napoli ha detto no e la Roma non è in condizioni di prendere Conte. Chi ci rimane? Il Milan. Al momento sono soltanto delle congetture, non penso che Cardinale o Ibrahimovic abbiano già un accordo. Però penso che potrebbe essere una soluzione praticabile per tutte le cose che vi ho detto, bisogna contestualizzare le situazioni"