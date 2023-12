Zazzaroni: "Ho apprezzato il coraggio del Milan che in estate ha tentato qualcosa di nuovo e decisamente spiazzante"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, attraverso le colonne del quotidiano ha analizzato l'eliminazione del Milan dalla Champions League: "In lilla degradante verso il celeste scuro forse per non farsi riconoscere. Ma anche se avesse indossato il rossonero della migliore tradizione per un’ora buona avrei faticato a immaginarlo Milan. Soltanto dopo il pari di Pulisic ho rivisto una squadra disposta a vincere e a coltivare l’illusione del passaggio del turno. Incomprensibili perciò i vuoti della parte iniziale e di quella centrale e a questo punto notevoli i rimpianti. Il Psg, che ha chiuso a pari punti, non ha mostrato alcuna superiorità".

Zazzaroni ha poi proseguito: "Pioli è finito così in Europa League dove trova Mourinho e Gasperini, avversari anche nella corsa alla zona Champions che adesso li pone sullo stesso piano. Non tecnico. Ho apprezzato il coraggio del Milan che in estate ha tentato qualcosa di nuovo e decisamente spiazzante. Fare calcio senza i ruoli del calcio, o comunque con un numero limitato di specialisti".