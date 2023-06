Zazzaroni: "Il denaro non può comprare l’amore, ma migliora la posizione contrattuale"

MilanNews.it

Nel suo fondo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato quanto avvenuto fin qui nel mercato estivo partendo dal passaggio di Tonali al Newcastle: "Ha avuto l’effetto di uno tsunami. La conclusione-lampo dell’operazione ha impresso una spiazzante accelerazione ad alcune trattative rimaste in sospeso per mancaza di liquidità, consentendo naturalmente a Furlani e Moncada di passare in vantaggio su tutto e tutti". L'addio di Tonali è stato l'ennesimo schiaffo al calcio romantico: "Il denaro non può comprare l’amore, ma migliora la posizione contrattuale.

A proposito di amore, il caso Tonali ha scatenato la reazione dei tifosi milanisti che ci avevano creduto. Ma il calcio - antica regola - è come il matrimonio.