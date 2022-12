Zazzaroni incensa Messi: "L'ottavo Pallone d'Oro è prenotato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "In Qatar Messi è diventato Maradoha". Il direttore del quotidiano romano ha esaltato Leo Messi e ha parlato dell'eterno paragone con Maradona, elogiando il numero 10 che ieri ha riportato sul tetto del mondo dopo 36 anni l'Argentina: "In Qatar Messi, 35 anni e mezzo, è diventato Maradoha: ha ottenuto da Diego il permesso di sedere al suo fianco". E Zazzaroni non ha dubbi su come andrà finire tra qualche mese: "L’ottavo Pallone d’oro è prenotato: alzi la mano chi, anche se solo per un secondo, non ha immaginato lo sconforto del rivale di sempre dell’argentino, Ronaldo, questa volta Cristiano".