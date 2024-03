Zazzaroni: "Italiane meritatamente fuori dalla Champions ed è questo che fa più male"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato l'eliminazione di tutte le squadre italiane dalla Champions League. Dopo Milan, Lazio e Napoli anche l'Inter ha salutato la principale competizione europea. Per Zazzaroni tuttavia le italiane sono fuori meritatamente: "Siamo fuori meritatamente ed è questo che fa più male. All’Inter non è bastato il gol dell’andata per superare l’Atletico di Simeone che la gara di ritorno ha preparato splendidamente".

Il giornalista ha poi proseguito, evidenziando le difficoltà vissute dall'Inter ieri sera in casa dell'Atletico Madrid: "Una partita e una delusione così, quest’anno, l’Inter non l’aveva ancora provata. A Madrid ha sorprendentemente conosciuto la sofferenza più autentica. Per settimane, sull’onda dell’entusiasmo da assoluto dominio nazionale, tanti si sono domandati se l’Inter fosse (sia) la più forte d’Europa. Alla prima occasione utile la Champions ha suonato la sveglia: la perfezione non è ancora contemplata e la superiorità definitiva è sempre più spesso un’illusione".