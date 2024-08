Zazzaroni: "Leao? Ogni volta che ha il pallone tra i piedi determina, combina sempre qualcosa"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ospite negli studi di Pressing, ha dichiarato su Alvaro Morata e Rafael Leao: "Per me Morata non è il centravanti giusto per questo Milan. A me piace molto, ma per questo Milan secondo me serviva un centravanti potente e pesante come lo era Giroud per esempio. Morata gioca bene, segna anche, magari non 30 gol, ma non è un vero centravanti. Contro il Torino comunque è entrato bene. E' un giocatore che nelle partite importanti lo vedi e lo senti".

Leao? Ogni volta che ha il pallone tra i piedi determina, qualcosa la combina. Se avesse anche la precisione sotto porta sarebbe Ronaldo. Qualcosa combina sempre quando ha il pallone tra i piedi. Gli manca di fare l'ultimo salto di qualità, ma forse non ce l'ha".