Zazzaroni: "Panchina Milan? Fonseca è un buon allenatore, ma Pioli è meglio"

Intervenuto in collegamento a SportMediaset su Italia Uno, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così la separazione tra il Milan e Stefano Pioli: "Credo che Pioli se ne vada non particolarmente felice per come è stato trattato nelle ultime settimane. Vedremo chi arriverà dopo se sarà migliore di lui oppure no. Fonseca? Ho tante perplessità sul fatto che Fonseca sia meglio di Pioli. Questo è un mio pensiero in base a quello che ho visto per esempio alla Roma. Fonseca è un buon allenatore, ma Pioli è meglio. Non voglio però partecipare al movimento del dissenso che al Milan ha già fatto fuori Lopetegui. Facciano le loro scelte".

Questo il comunicato ufficiale del Milan: "AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. Stefano Pioli ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato".