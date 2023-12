Zazzaroni si sfoga: "Il clima di una squadra non lo determinano i social. I tifosi del Milan..."

Il Milan è reduce dalla bella vittoria contro il Monza e si prepara ora alla prossima sfida, in programma venerdì sera a Salerno contro i granata di Pippo Inzaghi. Il clima tra i tifosi rossoneri è sempre contrastante, con molta diversità di opinione e pensieri, come è giusto che sia. Riguardante questo discorso, ma aprendo soprattutto una parentesi più ampia sul tema social e commenti, lo sfogo di Ivan Zazzaroni e la difesa a Stefano Pioli.

Le parole del giornalista e direttore del Corriere dello Sport a Sport Mediaset: "Non considerate i social, non è la vita reale perchè sui social io sono uno str***o mentre in giro per strada mi chiedono le foto. Il clima non lo possono determinare i social, sono utili per giustiziare e offendere. Il tifoso del Milan deve guardare come la squadra abbia reagito in Champions contro il Newcastle, non ha abbandonato il proprio allenatore".