Zazzaroni su Roma-Milan: "Non c'è stata partita. Pioli sta lavorando con intelligenza"

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha ripetuto più volte nel suo editoriale odierno su Roma-Milan la seguente affermazione: "Non c'è stata partita". A fine pezzo, ha chiosato sul lavoro dei due tecnici: "Pioli, a punteggio pieno, sta lavorando con grande intelligenza: all’impianto della stagione scorsa ha aggiunto Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Nessuno stravolgimento, più piedi buoni e esperienza. Mou, a punteggio vuoto (1 punto), non ha ancora potuto presentare l’idea di Roma che ha in testa".