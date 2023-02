Zazzaroni sul CorSport: "Milan, gara perfetta. In un momento in cui la bellezza è trascurabile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"La partita perfetta per una squadra da troppo tempo in difficoltà e sotto pressione". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni riassume così la prestazione del Milan contro il Tottenham. Pioli, sottolinea il giornalista, aveva chiesto ai suoi "di essere aggressivi e bassi come non mai", ed è stato accontentato. "Ci sono momenti in cui la bellezza diventa un elemento trascurabile poiché la concretezza e il cinismo prevalgono su tutto. Ecco, per il Milan questo era, è quel momento. E allora, Diaz sia lodato", la chiosa di Zazzaroni.