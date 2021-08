Zeman sul Milan: "Ha potenzialità per competere ma non credo si ripeterà"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman ha parlato delle impressioni sul Milan per la prossima stagione. Queste le sue parole: "Non so quanto Ibrahimovic e Giroud giocheranno insieme. Il Milan parte da una base buona e da meccanismi di gioco collaudati, ma non credo riuscirà a ripetere l’inizio della scorsa stagione quando è stato l'assoluta novità del campionato. Ora le sue caratteristiche sono note. Perderà l’effetto sorpresa, ma ha le potenzialità per competere".