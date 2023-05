Zenga: "Come agirà l'Inter? Il modo di giocare del Milan è evidente"

MilanNews.it

Walter Zenga fornisce le sue previsioni sull'euroderby a InterTV che metterà di fronte l'Inter e il Milan: "La differenza con il 2003 è che non esiste più la regola del gol in trasferta. Sono due gare da vincere, difficile da gestire dal punto di vista psicologico. Mi auguro siano due partite più spettacolari rispetto a 20 anni fa.

Che derby mi aspetto? L'Inter ha un gioco abbastanza chiaro con le due punte che si alternano nei movimenti.Tutti hanno in mente la coppia collaudata Lukaku-Lautaro e anch'io la schiererei, ma Dzeko ha dato alternative importantissime e lo stesso Correa, male in campionato, in Champions ha sempre avuto un atteggiamento differente. Il pressing rossonero su Brozovic? Il loro modo di giocare è evidente, coi tre centrocampisti a uomo sui rivali. Ma io sono l'Inter e penso a mettere in difficoltà il mio rivale, eludendo il pressing con una manovra più rapida".