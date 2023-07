Zenga: "Giorni e giorni di trattative con il Chelsea per scoprire che intanto Lukaku aveva parlato con il Milan e la Juve"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport della rottura tra Lukaku - scoperto a trattare con la Juventus - e i nerazzurri: "Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro: dunque delusione, forte. Per quello che aveva detto, e in un’intervista molto sentita: “Mai alla Juve”. E per quanto fatto da Marotta e Ausilio. Mi metto nei loro panni: giorni e giorni di trattative con il Chelsea per scoprire che intanto Lukaku o chi per lui aveva parlato con il Milan e la Juve; per sapere dal Chelsea che c’è un’offerta della Juve. Solo tempo perso: si chiama mercato, per carità, però.... Io la penso così: quanti campioni sono passati dall’Inter, se ne sono andati, ma l’Inter è sempre andata avanti lo stesso? Che vada".