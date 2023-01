MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Walter Zenga, ex portiere, ha parlato così della situazione del Milan: "Pioli ha le risorse per rimontare anche se sta perdendo tanti pezzi, non ultimo Maignan. Ho letto che dopo il Psv ha tolto il giorno libero perché ha notato cose che non sono piaciute".