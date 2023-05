Zenga: "Ritorno di Champions? Mi aspetto una gara spettacolare, con molti gol"

MilanNews.it

Ospite della Milano Football Week, Walter Zenga ha parlato così del derby di Champions League tra Milan e Inter: "Il ritorno sarà sicuramente una partita spettacolare - riporta Tuttomercatoweb.com. È giusto pensare che non sia finita, per entrambe. Ci sono due approcci differenti, mi aspetto una gara spettacolare, con molti gol".

Si aspettava una differenza così marcata tra le due squadre?

"Visto il momento, sì. Stava meglio l'Inter, e in una settimana non credo possa cambiare molto da questo punto di vista. Cambierà molto l'approccio alla partita e quello che saprà attuare Pioli come contromisure per evitare che si ripetano le situazioni che si sono verificate sia in campionato che in coppa".