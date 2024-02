Zero sussulti: 0-0 tra Udinese e Monza. Pereyra salterà la Juve

vedi letture

Nessun gol, pochissime emozioni. Un punto a testa e un finale appena concitato. È, in estrema sintesi, la storia di Udinese-Monza, conclusa sul risultato di 0-0. Meglio il primo tempo del secondo, complice il fatto che, almeno fino all'intervallo, i padroni di casa abbiano provato a vincerla, sbattendo sul solito Michele Di Gregorio, come di consueto tra i migliori in campo.

Secondo tempo senza sussulti. Meno frizzante (l'Udinese concederà comunque 8-2 quanto a tiri in porta) la ripresa, nella quale il Monza ha alzato leggermente i giri del motore, senza però cambiare gli equilibri. Da segnalare, tra le altre cose, l'ammonizione a Roberto Pereyra, che salterà la prossima contro la Juventus.