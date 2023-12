Zeroli dopo l'esordio: "I sogni diventano realtà! Grazie a chi ha sempre creduto in me"

Kevin Zeroli ha ufficialmente fatto il suo debutto in Serie A. Il giovane calciatore, una delle colonne della Primavera di Ignazio Abate, è stato convocato e mandato in campo da Stefano Pioli nella partita di ieri sera, Milan-Sassuolo, vinta 1-0 con gol di Christian Pulisic. Zeroli è entrato in campo nel finale del match al posto di Ruben Loftus-Cheek. Il talento rossonero ha espresso tutta la sua felicità su Instagram: "I sogni si realizzano! Emozione incredibile quella di fare l'esordio tra i professionisti e giocare davanti ai tifosi. Grazie a chi ha sempre creduto in me" la didascalia scelta.

Ecco il post di Kevin Zeroli: