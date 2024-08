Zeroli e Bartesaghi si sono allenati oggi con la Prima Squadra a Milanello

vedi letture

Come testimoniato dalle foto pubblicate da acmilan.com, Kevin Zeroli, centrocampista, e Davide Bartesaghi, difensore centrale e/o terzino sinistro, si sono allenati oggi con la Prima Squadra dopo aver svolto, nella giornata di domenica, la partita con il Milan Futuro contro la Virtus Entella.

IL REPORT DI OGGI

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in ottica Lazio, prossima avversaria dei rossoneri in campionato nel match in programma sabato 31 agosto alle 20.45 all'Olimpico.

Gruppo subito in campo per l'attivazione muscolare, eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi e del pallone. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sui passaggi, a seguire lavoro sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

Il programma prevede un solo allenamento al mattino.