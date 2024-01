Zeroli esulta dopo il 3-1 alla Roma: "Una serata perfetta, continuiamo così"

E' il giorno dopo della bella vittoria del Milan, che domina e convince contro la Roma al termine di una gara quasi mai messa in discussione: 3-1 il risultato finale grazie alle reti rossonere di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri blindano quindi il terzo posto in classifica, mettendo pressione alla Juventus e allontanando Fiorentina (+8) e Lazio (+9). I rossoneri vincono ancora in Serie A dopo il passo falso in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha trovato la prima gioia del gol con la maglia del Milan, il centrocampista Yacine Adli.

E' subentrato, ancora una volta, il giovane centrocampista proveniente dalla Primavera rossonera, Kevin Zeroli: questo il post pubblicato su Instagram.