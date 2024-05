Zeroli: "Mi ispiro a Bellingham. Esordio a San Siro il sogno di tutti i bambini"

Nel corso dei "Primavera Football Awards" di Sportitalia dove è stato premiato come miglior centrocampista del campionato di Primavera 1, Kevin Zeroli ha parlato così della stagione che va a concludersi: "Sicuramente è stata un'annata molto positiva. Sono molto contento di ricevere questo premio, vi ringrazio, e speriamo di arrivare più infondo possibile ai playoff".

Le emozione, l'emozione più grande di questa stagione?

"Sicuramente l'esordio (in prima squadra ndr). E' stata una grandissima emozione. Esordire davanti ai nostri tifosi a San Siro credo che sia il sogno di tutti i bambini che iniziano a praticare questo sport".

Sulla compattezza del gruppo di cui lui è leader:

"Si siamo un gruppo molto unito. Siamo una famiglia. Credo che il mister sia stato molto bravo a integrarsi nel gruppo e crearne uno solido, positivo. Siamo molto contenti e proviamo a dare sempre il massimo".

Tanto dispendio di energie fra Italia e Europa, ma ora queste bisogna trovarle per fare una grande fase finale:

"Sicuramente le energie per queste fasi finali ci sono. Diamo il massimo, lavoriamo tanto durante la settimana per arrivare più in fondo possibile per arrivare ad alzare casomai la coppa".

Su mister Ignazio Abate:

"E' un mister molto tosto, abbastanza severo. Però come ho detto prima ha creato un grandissimo gruppo ed ha creato un bellissimo legame con tutti noi".

A chi ti ispiri?

"A Bellingham".