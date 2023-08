Zeroli, Simic e Bartesaghi in Prima Squadra. Abate: "Sono intelligenti, spero che..."

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, è stato intervistato da Milan TV.

I Primavera, come Bartesaghi, Simic e Zeroli, che assaggiano la Prima Squadra:

“Innanzitutto toccano con mano quello che serve per diventare grandissimi giocatori. Come vivere la professione a 360 gradi, come ci si allena nel quotidiano. Ti da anche tantissima autostima. Vedendo i grandi campioni riesci sempre a rubargli qualcosa dentro e fuori dal campo, spero che i miei ragazzi l’abbiano fatto, ma sono ragazzi intelligenti. Ogni anno qualche ragazzo parte come aggregato alla Prima Squadra, lavoriamo per vederne uno in pianta stabile un giorno. Sarebbe il sogno mio e di tutto l’ambiente”.