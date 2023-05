Zhang e Cardinale si sono ignorati a San Siro. Il patron rossonero tornerà in Italia martedì

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella serata di ieri il presidente dell'Inter Steven Zhang era regolarmente seduto nel suo posto in tribuna autorità. Poco distante c'era anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i due si sono ignorati evitando anche di salutarsi. Prosegue quindi il gelo fra le due proprietà milanesi, che potrebbero comunque incontrarsi nella gara di ritorno: il patron di RedBird in queste ore sta facendo ritorno negli Stati Uniti ma per il match di ritorno di martedì sera sarà nuovamente presente a San Siro.