Zidane: “Futuro? Ho un contratto con il Real, ma non si sa mai...”

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Nessuno sa cosa succederà, e per questo io non parlo del prossimo anno. Ho un contratto (con il Real Madrid n.d.r.), mi piace stare qui e mi godo ciò che ho fatto, però non si sa mai cosa può succedere nel calcio. Ma per ora sto qui e me la godo, vedremo fino a quando". Così Zinedine Zidane, in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'ultima di campionato contro il Leganes, risponde a una domanda sul suo futuro. "Alla prossima stagione bisognerà pensare più avanti - dice ancora 'Zizou' -, perché prima ci sono troppe cose di cui dobbiamo occuparci: la partita di domani, quella di Champions con il City, che per noi sarà complicata ma nella quale daremo tutto fino all'ultimo secondo. Ci sono ancora delle competizioni in corso, quindi non mi sembra il caso di parlare della stagione che verrà. Le cose si fanno una alla volta". Ma c'è più merito, e più gusto, viene chiesto a Zidane, nel vincere una Liga senza Cristiano Ronaldo? "Ogni cosa che abbiamo vinto è merito dei giocatori che ci sono adesso - è la risposta del francese - e bisogna apprezzarlo, soprattutto perché vincere questa Liga non è certo stato facile, e abbiamo lottato fino all'ultima partita prima di questa. Se sono io lo 'Special One' del Real? Non mi sento niente di questo, ma un uomo che è fortunato ad essere in questo club e ad avere a disposizione questi giocatori. E cerco di godermela giorno per giorno, perché so che tutto questo, prima o poi, finirà, come è già successo l'altra volta". (ANSA).