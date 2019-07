Zidane "Se Bale parte domani meglio.."

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Gareth Bale "non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la sua partenza ed è per questo che non ha giocato, vedremo cosa succederà in questi giorni". Se c'erano dubbi sul futuro dell'asso gallese nel Real Madrid, ci ha pensato Zinedine Zidane a dissipare i dubbi. Il tecnico delle merengue, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern nella partita valida per l'Icc e riportata dai media spagnoli, ha poi aggiunto, a proposito della partenza di Bale: "Non ho intenzione di parlarne, vediamo, se è domani, meglio, spero che sia imminente per tutti, anche per lui, il club ne sta parlando. Non c'è nulla di personale, ma arriva un momento in cui le cose vanno fatte perché devono essere fatte. Il giocatore stesso conosce la situazione, vedremo come andrà a finire", ha concluso Zidane che ha glissato sul futuro di James Rodriguez: "Non dirò nulla, non è con noi qui, io mi preoccupo di quelli di noi che sono qui".